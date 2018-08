Stiri pe aceeasi tema

- Companiile auto Mazda si Suzuki, precum si producatorul de motociclete Yamaha au recunoscut ca au utilizat metode inadecvate pentru testarea emisiilor poluante ale noilor vehicule si economiile de carburant, a anuntat joi Guvernul de la Tokyo, informeaza Agerpres, citand DPA ...

- Problemele par sa nu se mai opreasca pentru constructorii auto japonezi. Dupa Nissan și Subaru, care au recunoscut incalcari ale procedurilor de inspecție a mașinilor produse și vandute in Japonia, autoritațile nipone au acuzat alți doi constructori locali de practici ilegale. Ministerul Transporturilor…

- Gabriela Szabo are așteptari mari de la Campionatele Europene de atletism 2018 de la Berlin: ”Sper ca atleții sa se autodepașeasca”. Imi doresc ca sportivii de la CSMB sa se autodepaseasca” la Campionatele Europene de atletism de la Berlin, a declarat fosta mare atleta Gabriela Szabo, prezenta in capitala…

- Executivul irlandez va face demersuri pe langa partidele politice din Irlanda de Nord pentru a face o noua incercare, in cursul acestui an, pentru formarea unui nou guvern nord-irlandez in care puterile sunt impartite (intre unionisti si nationalisti, n.r.), a anuntat marti premierul irlandez Leo Varadkar,…

- Administratia Trump a blocat sambata plati de miliarde de dolari catre asiguratorii medicali, in cadrul programului Obamacare, motivand ca o decizie recenta a unui tribunal federal impiedica distribuirea banilor. Centrul pentru Asistenta Medicala si Servicii Medicale (Centers for Medicare…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, sambata, referindu-se la informatiile conform carora Guvernul renunta la proiectul cu Banca Mondiala pentru autostrada Comarnic - Brasov, ca intr-un proiect nu e importanta sursa de finantare, este important sa faci acel proiect si ca Ministerul…

- Guvernul de la Berlin va ajuta pe cat posibil companiile germane care au afaceri in Iran, dar nu le va putea proteja total de decizia SUA de a se retrage din acordul privind programul nuclear iranian si de a reimpune sanctiuni Teheranului, a declarat marti ministrul german al economiei Peter Altmaier,…

- Colosul chinez care a cumparat grupul care controleaza Rompetrol are picioare de lut. Problemele financiare au aparut dupa ce presedintele CEFC China Energy, Ye Jianming, a fost investigat de autoritatile chineze pentru presupuse infractiuni economice.