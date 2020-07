Emirul Kuwaitului, seicul Sabah Al-Ahmad Al-Sabah, in varsta de 91 de ani, a plecat in Statele Unite pentru "a-si continua tratamentul medical" dupa o "operatie reusita" in tara sa, a anuntat joi cabinetul sau, noteaza AFP.



Seicul Sabah Al-Ahmad Al-Sabah, aflat la putere din 2006, a fost internat sambata in spital si o parte din prerogativele sale i-au fost transferate "temporar" printului mostenitor, seicul Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah.



Emirul "a parasit tara in zori pentru a merge in Statele Unite in scopul de a-si completa tratamentul medical", a indicat cabinetul…