Rapperul american Eminem i-a cerut candidatului republican la alegerile prezidentiale din Statele Unite Vivek Ramaswamy, un multimilionar fost director de biotehnologie, sa nu-i foloseasca muzica in campania sa, conform unei scrisori care a fost facuta publica , transmite agenția Reuters, preluata de Agerpres. In scrisoarea datata 23 august, despre care a relatat initial publicatia Daily Mail, organizatia specializata in gestionarea drepturilor de autor in domeniul muzical BMI a informat echipa de campanie a lui Ramaswamy, la solicitarea rapperului, ca muzica acestuia nu va fi disponibila spre…