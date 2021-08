Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban ii atrage atenția lui Emil Boc ca ar fi bine sa nu dea sfaturi politice, deoarece rezultatele sale in PDL au dus partidul la scadere in sondaje. Prezent intr-o emisiune la B1 TV, Orban a declarat ca Emil Boc nu a avut rezultatele politice necesare ca sa dea sfaturi sau sa aduca reproșuri…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetațenii romani care se afla permanent ori temporar, sau care intenționeaza sa calatoreasca in Grecia ca Serviciul de Meteorologie elen (EMY) a emis o prognoza cu privire la apariția unor fenomene meteo extreme. Grecia este devastata de incendii, din cauza…

- Aflat in plina campanie electorala pentru președinția PNL, premierul Florin Cițu și-a facut apariția, vineri seara, printre petrecareții care se distrau in prima seara a festivalului Electric Castle. Cițu a fost insoțit de primarul municipiului Cluj Napoca, Emil Boc. De altfel, Cițu a declarat in mai…

- Accidentul a avut loc marți dimineața in localitatea Domazlice din Cehia, potrivit portalului local Novinky. Doua trenuri cu pasageri s-au ciocnit frontal, iar o parte dintre vagoane au deraiat. Cel puțin doi pasageri au murit. Mai mulți pasageri sunt in stare grava. O parte au fost deja transprtați…

- Ludovic Orban se afla in Vrancea, unde au loc alegeri pentru filiala județeana a formațiunii. In timpul discursului s[u a lansat un atac fara precedent la adresa celor care il susțin pe contracandidatul sau, Florin Cițu susținand ca au “alte motive decat dorința de a face bine PNL”: “Mulți din cei care…

- Alegerile pentru conducerea filialei PNL București vor avea loc sambata, 24 iulie, fara prezența fizica a unora dintre susținatorii de marca ai lui Florin Cițu. Practic, Alina Gorghiu (Lucian Isar), Rareș Bogdan, Emil Boc și Virgil Popescu, nu vor fi alaturi de premier pe scena din Capitala, pentru…

- Prim-vicepresedintele PNL, europarlamentarul Rares Bogdan, a enumerat, vineri, intr-o conferința de presa la care a participat impreuna cu Florin Cițu, toate numele importante din partid, care il susțin pe premier la congresul din septembrie. Mai in gluma, mai in serios, “șirul” membrilor PNL care fac…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a anunțat greșit cifrele campaniei de vaccinare in Capitala. Luni dimineața spunea ca sunt 1,2 milioane de persoane vaccinate in București, ceea ce ar fi insemnat ca jumatate din populația Capitalei s-a imunizat. Pe seara insa, a numarat mai bine și a admis ca cifra…