Intr-un aviz publicat la 30 septembrie 2022, Agenția Europeana a Medicamentului (EMA) avertizeaza asupra mai multor cazuri de toxicitate, din care unele chiar mortale, in urma consumului abuziv de codeina (opioid) asociata cu ibuprofen (antiinflamator nesteroidian), scrie Sante magazine. Afectari renale, metabolice și gastro-intestinale Mai multe cazuri de efecte nocive metabolice, renale și gastro-intestinale și chiar de decese au fost raportate ca urmare a folosirii de codeina și ibuprofen in combinație. Comitetul pentru evaluarea riscurilor in farmacovigilența (PRAC) din cadrul EMA a constatat…