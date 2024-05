S-a schimbat Covidul. Autoritățile europene cer un nou vaccin Deși virusul Covid nu mai provoaca absolut nicio problema de sanatate și aproape ca nici nu mai exista, autoritațile europene nu renunța la vaccinarea populației. Dimpotriva, invocand faptul ca virusul SARS-CoV-2 s-ar fi modificat, acestea au cerut producatorilor sa scoata pe piața un vaccin nou. Pentru acesta, susține Agenția Europeana a Medicamentului, nu ar mai […] The post S-a schimbat Covidul. Autoritațile europene cer un nou vaccin first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

