12 noi medicamente propuse să intre pe piețele din Uniunea Europeană Comitetul pentru medicamente de uz uman (CHMP) din cadrul Agenției Europene a Medicamentului (EMA) a recomandat 12 noi medicamente pentru aprobare, in cadrul reuniunii din luna martie. Aceste medicamente publicate pe site-ul EMA urmeza sa intre pe piețele din Uniunea Europeana. De exemplu, CHMP recomanda pentru autorizare medicamentul Awiqli pentru tratamentul diabetului zaharat la adulți. Comisia a dat aviz pozitiv pentru Emblaveo (astreonam-avibactam), un antibiotic indicat pentru tratamentul infecțiilor complicate intrabdominale și ale tractului urinar, a pneumoniei dobandite in spital și… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) a recomandat in luna martie autorizarea a 12 noi medicamente pentru punere pe piata Uniunii Europene, potrivit datelor publicate vineri de institutie. Este cel mai mare numar de opinii pozitive emise de expertii agentiei intr-o singura sedinta, din iulie 2023.

