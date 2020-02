Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Nica, medaliat cu aur la Jocurile Olimpice de Tineret de la Lausanne, a declarat marti la revenirea in tara, pe aeroportul Otopeni, ca este mandru ca se poate intoarce cu capul sus dupa performanta reusita in Elvetia in proba de monobob. ''Visul meu a fost sa obtin o medalie…

- Politistii de la Brigada Rutiera au efectuat semnalul de oprire pentru o masina Mercedes inmatriculata in Elvetia. Soferul nu a oprit, asfel ca agentii au pornit la urmarirea acestuia. In timpul urmaririi, fugarul a lovit o autospeciala de politie, o agenta fiind ranita usor. Pe strada Nicolae Caramfil,…

- Elvetienii vor vota la 17 mai cu privire la sfarsitul Acordului asupra liberei circulatii a persoanelor incheiat cu Uniunea Europeana (UE), cerut de dreapta populara dar respins de guvern, potrivit calendarului electoral fixat miercuri, informeaza AFP. Elvetia este condusa printr-un sistem de democratie…

- Tarile membre UE cu cel mai mare deficit de cont curent în trimestrul al treilea al anului trecut au fost Marea Britanie (23,9 miliarde euro), Franta (4,1 miliarde euro) si România (3,6 miliarde euro), potrivit datelor publicate luni de Eurostat și citate de Agerpres. Conform acestor date,…

- Financial Times: Cincizeci de oameni care au modelat deceniul. Un grup de reporteri FT a finalizat lista personalitaților din politica, economie, afaceri, tehnologie, cultura, media, știința și sport. ● Deutsche Welle: Apusul lui Merkel. Cea mai controversata decizie politica pe care a luat-o ● Der…

- Mai multe avalanșe s-au produs, joi, in Austria, in statiunea de schi Ankogel. De asemene, avalanșe s-au produs si in statiunea de Andermatt din Elvetia. Autoritatile au apelat la elicoptere și caini salvatori in actiunea de salvare a persoanelor prinse sub zapada. Peste 60 de salvatori, elicoptere…

- Numarul persoanelor care au votat la sectiile de votare deschise in strainatate a ajuns, sambata, la ora 10.00, la 104.313, arata datele Biroului Electoral Central (BEC). Astfel, numarul votantilor este cu 16.000 mai mare decat in primul tur al alegerilor prezidentiale, la aceeasi ora.

- Datele persoanelor inscrise pe listele suplimentare la alegerile din 10 noiembrie au ajuns, printr-o simpla cerere, in posesia partidelor politice, atentioneaza Asociatia Specialistilor in Confidentialitate si Protectia Datelor (ASCPD). Totodata, reprezentantii Asociatiei pun la dispozitia persoanelor…