- Elon Musk a declarat ca Tesla și-a sapat singura mormantul cu camioneta sa electrica Cybertruck, avertizand investitorii companiei ca aceasta nu va putea fi produsa la scara larga in viitorul imediat, relateaza Business Insider.

- Katalin Novak, 46 de ani, a postat, pe Instragram, mai multe fotografii alaturi de Saul „Slash” Hudson, 58 ani, chitaristul trupei californiene Guns N'Roses. Președinta de la Budapesta s-a intalnit cu Slash pe aeroport, la intoarcerea din vizita ib SUA, relateaza Blikk.„Intalnire neașteptata la aeroport,…

- Elon Musk și-a luat fiul cu el la discuțiile cu președintele Turciei, Recep Erdogan. Intalnirea inedita a avut inaintea Adunarii Generale ONU, care se desfașoara in aceasta saptamana la New York. Erdogan l-a incurajat pe Musk sa construiasca urmatoarea uzina Tesla in Turcia.

- Vladimir Putin nu are decat cuvinte de lauda la adresa celebrului miliardar Elon Musk. Ce a spus președintele Rusiei despre fondatorul SpaceX și Tesla. Ce apreciaza cel mai mult la șeful platformei X, fostul Twitter.

- Elon Musk, șeful Tesla, a declarat vineri ca lupta in cușca planificata cu rivalul miliardar Mark Zuckerberg va avea loc intr-o “locație epica” cu o tema romana antica, in timp ce Italia a indicat ca este pregatita sa organizeze batalia dintre titanii tehnologiei. Este batalia miliardarilor: Elon Musk…

- Mark Zuckerberg (39 de ani) și Elon Musk (51 de ani), doi dintre cei mai bogați oameni ai planetei, au pus la cale o lupta epica. Totul a parut inițial o gluma, dar Elon Musk, șeful companiilor Tesla și Twitter, a facut astazi un anunț colosal. Susține ca a cazut de acord cu Mark Zuckerberg, iar lupta…

- Deputatul Radu Marian este preocupat de schimbarile de pe Twitter. Parlamentarul și-a exprimat nemulțumirea referitoarea la noul simbol al rețelei de socializare și l-a etichetat pe Elon Musk. „Este remarcabil cum o persoana atit de inspiraționala precum Elon Musk, creatorul de produse care definesc…