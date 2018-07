Stiri pe aceeasi tema

- O tanara de 28 de ani a fost arestata, marți, in cazul celor 8 bebeluși uciși la Spitalul Countess din Chester. Asistenta medicala era foarte apreciata la locul de munca, fiind considerata de colegii ei din domeniul medical un fel de inger pazitor al copiilor care treceau pragul spitalului. Lucy Letby,…

- Cristian Boureanu s-a confruntat din nou cu probleme cu politia. Fostul deputat a primit o amendE de politixtii de la Brigada RutierE in urmE cu cateva sEptEmani, in sectorul 2 al Capitalei.

- Directorul Frontex, Fabrice Leggeri, a salutat luni faptul ca statele europene au pus capat „naivitatii” in dosarul privind migrantii, adaugand ca ele nu au „o obligatie unilaterala” in materie de operatiuni de salvare pe mare, relateaza AFP, informeaza Agerpres.Compromisul privind migrantii,…

- CHIȘINAU, 1 iul — Sputnik. Potrivit unui anunț plasat pe site-un Guvernului, „funcționarii publici cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne vor primi compensații banești pentru închirierea sau subînchirierea spatiului locativ". Beneficiarii…

- Mai multe persoane si-au pierdut viata dupa ce un barbat a tras numeroase focuri de arma in apropierea sediului unui ziar din orasul Annapolis, din statul american Maryland, informeaza Fox News. Un barbat a fost retinut dupa ce mai multe focuri de arma s-au auzit, joi dupa-amiaza, in Annapolis, Maryland,…

- Politistii din Ilfov s-au autosesizat si fac verificari dupa ce jurnalistul Rares Bogdan a scris pe pagina sa de socializare ca sotia si fiul sau ar fi fost atacati in momentul in care urcau in masina."Ne-am autosesizat in urma postarii, facem verificari. Doamna (sotia lui Rares Bogdan - n.r.)…

- Comisiile juridica si de transporturi ale Camerei Deputatilor au dat, marti, aviz favorabil unui proiect al deputatului PNL, Florin Roman, potrivit caruia prezenta masinilor de politie cu radar va trebui presemnalizata prin panouri, cu 500-1000 de metri inainte.

- Un barbat de 31 de ani s-a prezentat, luni, la Politia municipiului Cluj-Napoca recunoscand ca el a plasat dispozitivul exploziv artizanal care a ranit un subofiter al ISU Cluj, din primele informatii reiesind faptul ca actiunile lui nu au vizat persoana care a suferit leziuni in urma exploziei.