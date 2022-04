Stiri pe aceeasi tema

- ”Prin conversatiile cu Elon din ultimele saptamani, ne-a devenit clar ca el va aduce o mare valoare consiliului nostru”, a spus CEO-ul Parag Agrawal intr-un tweet. Acesta a adaugat; ”Este atat un credincios pasionat, cat si un critic intens al serviciului, ceea ce este exact ceea ce avem nevoie pentru…

- La o zi dupa ce Elon Musk a devenit cel mai important acționar Twitter, rețeaua sociala cu 300 de milioane de useri a anunțat ca il va numi in consiliul director. Musk este un infocat utilizator al Twitter, dar a și criticat dur rețeaua.

- Dupa ce s-a plans cu privire la faptul ca a fost cenzurat in repetate randuri pe retelele de socializare, Elon Musk a decis sa preia controlul uneia dintre ele. Pe 4 aprilie a fost dezvaluit public faptul ca Elon a cumparat la jumatatea lunii martie 2022 o cota de 9.2% din Twitter. El devine astfel…

- Directorul general de la Tesla Inc, Elon Musk, a acumulat o participatie de 9,2% la platforma de socializare Twitter, o dezvaluire care a provocat cresterea cu 26% a pretului actiunilor Twitter, informeaza Reuters.

- Elon Musk, CEO-ul Tesla si cel mai bogat om din lume, a achizitionat o parte semnificativa din compania de socializare Twitter, reiese dintr-un raport publicat la Securities and Exchange Commission (SEC – autoritatea de reglementare a burselor americane), conform CNBC. Fii la curent cu cele…

- “Trebuie sa iesim! Trebuie sa luptam! Oriunde exista o sansa”, a declarat Zelenski intr-un mesaj video difuzat sambata seara. Ucrainenii ar trebui sa iasa, in Herson, Berdiansk sau Melitopol, “si sa alunge acest rau din orasele noastre”. In ultimele zile, au existat relatari potrivit carora in orasele…

- Veaceslav Negruța, membru in Consiliul de administrație al Moldovagaz a venit cu precizari, dupa ce Gazprom a acuzat Guvernul RM de „abordare unilaterala” privind auditul datoriei Moldovagaz. Negruța a menționat ca pentru a evita aprobarea unilaterala de catre acționarul majoritar a unor decizii „contrare…

- Elon Musk i-a oferit 5.000 de dolari lui Jack Sweeney, un tanar de 19 ani din Florida, pentru a șterge un cont de Twitter care urmarește avionul sau privat. Baiatul l-a refuzat: „5.000 de dolari nu sunt suficienți”. Jack Sweeney a dezvoltat un bot care monitorizeaza zborurile lui Musk și și-a deschis…