Elon Musk, directorul executiv al Tesla, le-a cerut angajaților sa se intoarca la birou sau sa „se prefaca ca lucreaza in alta parte”, potrivit unei note trimise personalului, relateaza The Guardian.Aproximativ 30% dintre angajații cu munca de birou din SUA inca lucreaza de acasa, conform lui Nick Bloom, profesor de economie la Stanford și co-fondator al Proiectului de cercetare Working from Home. Multe companii trec la un model de lucru hibrid, in care personalul va veni la birou in doua sau trei zile pe saptamana.Dar cel mai bogat om din lume se pare ca e tentat de ideea ca directorii sai sa…