Noul proprietar al Twitter, Elon Musk, a declarat ca a fost restabilit contul lui Donald Trump, dupa ce a efectuat un sondaj in care utilizatorii au sprijinit la limita aceasta masura, relateaza BBC, citat de Mediafax.

Elon Musk se gandește sa faca accesul la rețeaua de socializare Twitter cu plata, potrivit TASS, scrie Rador.

E ziua alegerilor in Statele Unite! Dupa ce in ultimele zile Elon Musk a anunțat ca ii voteaza pe republicani, acum și-a motivat și alegerea.

Ministrul francez și purtatorul de cuvant al guvernului, Olivier Veran, a declarat duminica ca nu va plati taxa de 7,99 dolari pe luna catre Twitter pentru verificarea contului și ca are ingrijorari cu privire la ambițiile noului proprietar al platformei de socializare, Elon Musk, anunța Reuters,

Exodul de directori ai Twitter a continuat in ultimele zile, intre acestia fiind si directorii de publicitate si marketing, potrivit unor anunturi si unei persoane care cunoaste direct problema, transmite Reuters, citat de news.ro.

Elon Musk, noul proprietar al Twitter, a facut un anunț crucial privind viitorul platformei.

Elon Musk, director al Tesla si SpaceX, a preluat joi controlul Twitter dupa ce a finalizat achizitionarea retelei de socializare pentru 44 de miliarde de dolari, potrivit mai multor articole din presa de specialitate americana, relateaza AFP.

Președintele Volodimir Zelenski a raspuns la postarea lui Elon Musk pe Twitter despre razboiul Rusiei in Ucraina prin crearea unui sondaj pentru a vota care Musk le place mai mult - cel care susține Ucraina sau Rusia.