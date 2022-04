Stiri pe aceeasi tema

- CEO-ul Tesla, Elon Musk, este dispus sa investeasca pana la 15 miliarde de dolari din banii sai pentru a prelua Twitter și va face o oferta in termen de 10 zile, potrivit informațiilor aparute in presa americana.The New York Post a raportat marți, 19 aprilie, ca Musk, cu o participație de…

- Elon Musk a criticat consiliul de administratie al Twitter, luni, dupa ce compania de socializare a adoptat un plan cunoscut sub numele de "pilula otravitoare" pentru a se proteja de oferta sa de preluare, de 43 de miliarde de dolari, afirmand ca salariile membrilor acestuia ar fi zero daca oferta ar…

- ”Salariiile din consiliul de administratie ar fi zero, daca oferta mea ar reusi, deci as economisi pe loc aproximativ 3 milioane de dolari pe an”, a scris Musk pe Twitter, ca raspuns la postarea unui utilizator care critica consiliul. Musk, un ”absolutist al libertatii de exprimare” care a criticat…

- Inevitabilul s-a petrecut: dupa ce a cumparat 9.2% din Twitter, Elon Musk vine cu o oferta pentru a cumpara intreaga companie. CEO-ul Tesla si SpaceX a facut o oferta finala pentru 100% din companie la suma de 54.2 dolari per actiune. Asta inseamna 43 de miliarde de dolari. In acest moment valoarea…

- Elon Musk a oferit 43 de miliarde de dolari pentru preluarea Twitter, dar la cateva ore de la aparitia informatiei a spus ca nu este sigur ca va putea cumpara compania de social media, transmite CNBC. Musk a facut declaratiile la conferinta TED2022 de la Vancouver, la doar cateva ore dupa ce a dezvaluit…

- Musk a facut declaratiile la conferinta TED2022 de la Vancouver, la doar cateva ore dupa ce a dezvaluit intr-un document depus joi la autoritatile de reglementare ca a oferit 54,20 dolari pe actiune pentru a cumpara platforma de socializare. Twitter a confirmat ca a primit oferta, care evalueaza actiunile…

- Daniel Dines a coborat in topul miliardarilor realizat de Forbes, pierzand peste 600 de poziții de la ediția din 2021, in condițiile in care valoarea participației deținute la UiPath a scazut puternic de la listarea companiei pe bursa de la New York. Ion Țiriac a urcat cinci poziții in top, in pofida…

- Miliardarul și CEO-ul Tesla, Elon Musk, s-a oferit sa manance un meniu Happy Meal de la McDonald's in direct la televizor daca gigantul fast-food adauga Dogecoin (DOGE) ca metoda oficiala de plata, conform cointelegraph.com. „Voi manca un Happy Meal la televizor daca McDonald’s accepta Dogecoin”,…