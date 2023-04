Elon Musk ia in serios proiectele legate de AI si atunci cand nu semneaza o scrisoare deschisa in care cere o pauza de 6 luni de la dezvoltarea ChatGPT, el isi face… provizii de placi grafice. Surse din industrie afirma ca Musk a cumparat mii de GPU-uri recent. Aparent aceste GPU-uri sunt pentru un proiect Twitter legat de AI. In plus, excentricul miliadar a angajat doi fosti cercetatori de la DeepMind. Twitter ar avea propriul departament de cercetare si dezvoltare pe tema inteligentei artificiale. Conform celor de la Business Insider, Elon Musk a cumparat recent 10.000 de GPU-uri pentru a le…