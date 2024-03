Stiri pe aceeasi tema

- OpenAI a raspuns public la acuzațiile lui Elon Musk, dorind, se pare, sa ilustreze ipocrizia miliardarului in momentele in care acesta se afla printre susținatorii companiei. Astfel, compania a publicat o serie de email-uri vechi ale lui Musk, in care CEO-ul SpaceX și Tesla incuraja startup-ul sa adune…

- Inteligența artificiala ar putea gandi ca oamenii in doar cinci ani: directorul executiv al Nvidia, Jensen Huang, a declarat ca aceasta ar putea ajunge realitate in doar cinci ani, scrie Reuters.Huang, care conduce cel mai important producator mondial de cipuri de inteligența artificiala, a raspuns…

- Huang, care conduce cel mai mare producator mondial de cipuri de inteligenta artificiala, utilizate pentru a crea sisteme precum ChatGPT de la OpenAI, a raspuns la o intrebare la un forum economic desfasurat la Universitatea Stanford, despre cat timp va dura pentru a atinge unul dintre obiectivele de…

- Elon Musk a dat in judecata OpenAI, dezvoltatorul ChatGPT, și pe directorul sau executiv Sam Altman, printre alții, spunand ca aceștia au abandonat misiunea inițiala a companiei de a dezvolta inteligența artificiala in beneficiul umanitații și nu al profitului, conform Reuters.

- Dupa un zbor de peste șase ore, peste 200 de pasageri s-au trezit ca se aflau pe același aeroport de unde plecasera. Incidentul neobișnuit a avut loc luni, 12 februarie, in timpul unui zbor transatlantic al companiei aeriene KLM, relateaza Business Insider.

- Wall Street Journal a relatat ca directorul general al OpenAI, Sam Altman, va cauta o finanțare de 7 trilioane de dolari(!) pentru a alimenta inteligența artificiala cu ajutorul industriei globale a cipurilor. Faptul ca o singura companie ar putea prezenta un obiectiv de finanțare mai mare decat produsul…

- GPT Store este inclus in popularul chatbot ChatGPT si este un loc in care utilizatorii pot descoperi si construi GPT-uri sau AI personalizate pentru sarcini precum predarea matematicii sau proiectarea autocolantelor. Este incercarea OpenAI de a construi pe succesul ChatGPT al consumatorilor, care a…