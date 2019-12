Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a venit, sambata dimineața, in Piața Universitații ca sa depuna o coroana de flori la troița ridicata aici in memoria eroilor cazuți in Revoluția de la 1989. Aici a stat de vorba timp de cateva minute cu foștii revoluționari adunați sa comemoreze victimele Revoluției.Ca și…

- Povestea dintre Cornel Gales si Ileana Ciuculete a mers pe principiul "pana cand moartea ne va desparti". Dupa mai bine de 20 de ani impreuna, Cornel a ramas singur, dupa ce Ileana Ciuculete a decedat in urma unei lupte crancene cu boala.

- Peisaje de vis surprinse in mai mult zone inalte din țara, la final de noimebrie. La Gura Humorului a nins cateva ore și, deși stratul de zapada așternuta nu a fost foarte mare, imaginile par desprinse din poveste.

- Inimi de copii – Inimi pentru Romania Așa cum bine știți, echipa naționala de fotbal a Romaniei este pe finalul calificarii la Euro 2020. Recent s-a desfașurat meciul de fotbal cu Suedia. La aceasta partida desfașurata pe Arena Naționala din București, au fost prezenți și elevii Școlii Gimnaziale din…

- Devenit patronul clubului Farul Constanta in iulie 2018, Ciprian Marica (34 de ani) investeste si in fotbalul din Bucuresti. Impreuna cu Ilie Nastase (73 de ani), fostul atacant ridica o academie de fotbal moderna in cadrul bazei sportive „Vointa”, aflata in proprietatea celui mai tare tenismen din…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a anuntat, marti seara, ca partidul se desparte de parlamentarii care au decis sa voteze Guvernul Orban. El se declara dezamagit de cei care au mers cu Puterea si anunta ca Pro Romania va fi in Opozitie, pentru ca Guvernul Orban ”va face foarte mult rau”.

- Odata, era un orasel minier! Acum, insa, a ajuns doar un sat. Nu e un sat oarecare. Seamana mai mult cu un muzeu in aer liber. Pentru ca - la Sacaramb - puteti gasi nenumarate vestigii si povesti ale unor vremuri demult apuse, cand localitatea era vizitata periodic de membrii Casei Imperiale Austro-Ungare.

- 90 de copii din Ramnicu Valcea vor ajunge in tribunele Arenei Nationale din Bucuresti pentru a incuraja echipa Romaniei in meciul cu Norvegia din preliminariile Campionatului European de Fotbal din 2020. Micii sportivi legitimati la SCM (grupele 2006, 2007, 2008 si 2009), impreuna cu 9 insotitori, se…