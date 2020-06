Eliza Samara, de la exercițiile cu robotul din sufragerie, la antrenamentul dur pe malul Mării Negre Eliza Samara se simte din nou libera, dupa ce mai bine de doua luni a fost nevoita sa se antreneze in casa cu un robot pe care il numește prietenul ei, scrie SPORTS-NET. ”Primele doua saptamani au trecut foarte repede dar dupa a inceput sa devina rutina, monotonie și daca am invațat ceva din aceasta Pandemie a fost sa ma pun la punct și sa fiu mai ordonata in ceea ce consta pregatirea mea. Ma trezesc, chiar daca nu am chef sa fac antrenament , asta este trebuie sa fac. Și aici pot sa zic ca sunt mai bine, mai punctuala. M-am antrenat la masa de tenis de masa din living cu robotul prietenul meu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

