- Corpul decapitat al lui Hitoshi Ura a fost descoperit intr-un hotel din cartierul roșu al orașului Sapporo, iar polițiștii suspecteaza ca o femeie care s-a cazat impreuna cu victima a fost cea care l-a ucis pe barbat, cu ajutorul parinților ei, potrivit Sky News.

- Bani de la stat pentru sprijinirea copiilor care au parinții plecați la munca in strainatate. Legea promulgata de Iohannis Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a promulgat miercuri, 19 iulie, o lege potrivit careia autoritatile statului, cultele si alte institutii publice sau private pot iniția proiecte…

- O femeie a șocat intreaga lume cu o decizie neașteptata. Deși avea o slujba extrem de bine platita, a renunțat la ea și a ales sa se angajeze la parinții ei acasa, devenind astfel fiica „full-time”. Bineințeles, primește de la ei și un salariu, doar ca nu se ridica la nivelul celui anterior.Nianan,…

- O femeie care a nascut acasa a fost transportata la spital, pentru ca soțul și soacra au incercat sa o „opereze”. Pentru intervenție, aceștia au folosit ustensile cumparate pe internet, scrie Realitatea.md . Mama in varsta de 34 de ani, din județul Neamț, Romania, a adus pe lume un bebeluș pe 15 mai.…

- Mircea Micu a fost un important om de cultura și un cunoscut poet, prozator și publicist roman. Acesta s-a facut cunoscut in special datorita contribuțiilor pe care le-a avut in domeniul literaturii și al jurnalismului. De-a lungul carierei sale, Micu a scris pentru mai multe publicații romanești de…

- Miercuri, 03 mai, Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizați de catre o femeie, cu privire la faptul ca, fiica sa Lacatoș Maria, in varsta de 43 de ani, a plecat voluntar in data de 12 februarie a.c. și pana in prezent nu a revenit. Totodata, femeia a mai relatat faptul ca Lacatoș…

- O femeie nu poate sa iși gaseasca liniștea de cand nu mai știe nimic de fratele ei mai mic. Gabriela iși amintește ca Alexandru a fost dat in adopție unei familii din Canada, in urma cu 32 de ani. Tot ce vrea sa știe este daca mai traiește sau nu. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Acces Direct.