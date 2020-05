Elevii vor beneficia de transport gratuit în orice perioadă a anului Guvernul Romaniei a aprobat hotararea care prevede ca elevii vor beneficia in mod gratuit de transport in orice perioada a anului. Cei care fac naveta intre localitatea de domiciliu și cea unde sunt școlarizați vor avea asigurat transport gratuit pe toata perioada anului școlar. „In ședința Executivului de ieri, 28.05.2020, a fost aprobata Hotararea de Guvern prin care se reglementeaza procedura de decontare a cheltuielilor de transport pentru elevi. Astfel, elevii vor beneficia in mod gratuit de urmatoarele: transport local, transport cu trenul, pe tot parcursul anului calendaristic, naveta intre… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Elevii din Romania vor avea transport gratuit In ședința Executivului de ieri, 28.05.2020, a fost aprobata Hotararea de Guvern prin care se reglementeaza procedura de decontare a cheltuielilor de transport pentru elevi. Astfel, elevii vor beneficia in mod gratuit de urmatoarele: transport local,…

- Guvernul a aprobat hotararea care prevede ca elevii vor beneficia in mod gratuit de transport in orice perioada a anului, iar cei care fac naveta naveta intre localitatea de domiciliu și cea unde sunt școlarizați vor avea asigurat transport gratuit pe toata perioada anului școlar.

- In ședința Executivului de ieri, 28.05.2020, a fost aprobata Hotararea de Guvern prin care se reglementeaza procedura de decontare a cheltuielilor de transport pentru elevi. Astfel, elevii vor beneficia in mod gratuit de urmatoarele: transport local, transport cu trenul, pe tot parcursul anului calendaristic,…

- In ședința Executivului de ieri, a fost aprobata Hotararea de Guvern prin care se reglementeaza procedura de decontare a cheltuielilor de transport pentru elevi. Astfel, elevii vor beneficia in mod gratuit de urmatoarele: transport local, transport cu trenul, pe tot parcursul anului calendaristic, naveta…

- Elevii care sunt scolarizati in Romania vor beneficia de gratuitate pentru transportul local rutier si naval, transportul rutier judetean si naval intre localitatea de domiciliu si localitatea unde sunt scolarizati, transportul interjudetean si transportul intern feroviar si cu metroul. Pentru a beneficia…

- Elevii care sunt școlarizați in Romania vor beneficia de gratuitate pentru transportul local rutier și naval, transportul rutier județean și naval intre localitatea de domiciliu și localitatea unde sunt școlarizați, transportul interjudețean și transportul intern feroviar și cu metroul. Pentru a beneficia…

- Guvernul s-a intrunit in aceasta dimineața in ședința pentru a adopta o Hotarare privind instituirea starii de alerta in baza Legii 55 aprobata saptamana trecuta de Parlament, care va permite și aplicarea de amenzi celor care nu respecta regulile, dupa 3 zile de vid legislativ. „98% din cetațeni respecta…

- Printr-o ordonanța de urgența adoptata astazi, 14 mai 2020, de Guvernul Romaniei, s-au stabilit o serie de masuri in domeniul educației, una dintre aceste masuri fiind asigurarea transportului public gratuit pentru toți elevii din Romania. Decizia este valabila odata cu intrarea in vigoare a actului…