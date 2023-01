Elevii se opun examenului de admitere la liceu, separat de Evaluarea Națională: „Segregare școlară” Consiliul Național al Elevilor se opune vehement examenului de admitere la liceu, separat de Evaluarea Naționala despre care spune ca meditații private, nivel de stres ridicat și dificultate crescuta in alegerea filierei și liceului potrivit. Totodata, mai susține Consiliul Național al Elevilor, intr-un comunicat oficial de presa, masura va starni doar discrepanțe uriașe intre licee și va incalca principiul de baza al accesibilitații obligatorii a elevilor in invațamantul liceal. 40% dintre romanii rezidenți nu au trecut de clasa a VIII-a Potrivit recenstamantului facut in 2022, 0% din romanii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

