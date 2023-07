Elevii români au obținut 5 medalii de aur și una de argint la Olimpiada Internațională de Matematică din Japonia Olimpicii romani au obținut 5 medalii de aur și una de argint la Olimpiada Internaționala de Matematica 2023 din Japonia. Astfel, țara noastra ajunge pe locul 1 in Europa și pe locul 4 in lume, dupa China, Statele Unite și Coreea de Sud, potrivit Edupedu.ro.Potrivit sursei citate, doar un singur elev al lotului provine de la un liceu de stat.Ceremonia de inchidere va avea loc miercuri, 12 iulie, de la ora 15:00 – ora locala, urmand ca joi, 13 iulie, in prima parte a zilei, loturile sa plece in țarile lor, conform programului.Olimpicii romani au batut recordul de 194 de puncte in total de anul… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

