Elevii rămân fără transport gratuit din 8 ianuarie. Cele 19 județe care pierd această facilitate Conducerea Federatiei Operatorilor Romani de Transport (FORT) a anuntat ca elevii din 19 judete raman fara transport gratuit din 8 ianuarie. FORT a transmis, vineri, ca elevii raman fara transport gratuit din cauza unei noi hotarari de Guvern care ar fi trebuit sa rezolve lacunele legislative anterioare. “Incepand cu data de 08.01.2024, elevii din 19 […] The post Elevii raman fara transport gratuit din 8 ianuarie. Cele 19 județe care pierd aceasta facilitate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Federatiei Operatorilor Romani de Transport (FORT) a anuntat ca elevii din 19 judete raman fara transport gratuit din 8 ianuarie si trebuie sa achite contravaloarea abonamentelor din propriul buzunar, din cauza unei hotarari de Guvern despre afirma ca ”bulverseaza total situatia deja haotica…

- Activitatea operatorului de transport in comun din Brasov – RATBV este afectata, in aceste zile, in urma unui atac cibernetic, produs asupra unui furnizor de sisteme informatice al societatii. Atacul, care nu a vizat direct RATBV, ci furnizorul de sisteme informatice si care a afectat si alte societati…

- Premierul Marcel Ciolacu s-a enervat, vineri, chiar la inceputul ședinței de Guvern, deoarece miniștrii vorbeau intre ei și nu erau atenți. ”Aș vrea sa incep și eu ședința de guvern, daca se poate, daca nu va suparați. Daca va deranjez, plec eu”, a spus Marcel Ciolacu, vizibil iritat. Marcel Ciolacu…

- UPDATE Școlile și gradinițele din 5 județe – Braila, Constanța, Calarași, Galați și Tulcea – vor fi inchise luni, anunța Ministerul Educației. Vremea este motivul pentru care școlile vor fi inchise. Elevii vor recupera cursurile pierdute in aceasta zi, iar inspectoratele școlare vor anunța cum vor fi…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat luni, la Summit-ul Autoritatilor Publice Locale din Romania, ca ministrul Finantelor, Marcel Bolos a reusit sa devina un fel de papusa voodoo pe care toata lumea, in fiecare zi, trebuia sa o intepe. „Nu stiu daca este Marcel Bolos astazi in sala, dar ma bucur mult…

- Compania Transelectrica SA a anuntat ca, pe rolul Centrului de Arbitraj de la Viena a fost inregistrata o cerere de srbitraj prin care Marius-Viorel Stanciu, fost membru al directoratului societatii, solicita 4,38 milioane de lei compensații dupa revocarea din funcție din 2021. Textul comunicatului…

- Ministerul Educației a lansat in consultare publica procedura pentru completarea declarațiilor de interese de catre personalul didactic de predare. Potrivit documentului, profesorii trebuie sa menționeze in aceasta meditațiile, dar și școlile de la care provin elevii pe care ii pregatesc in particular.…

- Autoritațile mai fac o incercare ca sa evalueze amploarea prezenței drogurilor in școli. Un chestionar, care va fi completat anonim, online sau pe hartie, va ajunge la elevii majori și la parinții elevilor bucureșteni. Sunt vizați cei de la clasa a V-a pana la a XII-a, in jur de 165.000 elevi, din care…