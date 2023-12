Elevii din Ilfov au fost jurnaliști pentru o zi Elevii Școlii Gimnaziale din Cernica au avut ocazia de vedea cum decurge o zi din viața unui jurnalist. Aceștia au mers in studiourile redacțiilor de știri ale Televiziunii Romania TV, Antena 3 și Metropola TV, insoțiți de cadrele didactice. ”Zeci de copii ai claselor gimnaziale din Cernica (Tanganu), Domnești și Cornetu au ajuns, astazi, in redacțiile de știri ale Televiziunii Romania TV, Antena 3 și Metropola TV, insoțiți de cadrele didactice. Au pașit pentru prima data in studiourile TV, dincolo de micile ecrane, unde au avut ocazia sa stea fața in fața cu cei mai cunoscuți jurnaliști din Romania.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

