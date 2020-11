Stiri pe aceeasi tema

- Trei membri din Cabinetul premierului Ludovic Orban au anunțat ca se vor testa pentru coronavirus dupa ce Guvernul a anunțat ca prim-ministrul a luat contact cu o persoana infectata. Astfel, vicepremierul Raluca Turcan si miniștrii Fondurilor Europene și Educației, Marcel Bolos și Monica Anisie, se…

- Belgienii au anunțat ca vor relaxa masurile de restricție pentru combaterea coronavirusului, chiar daca numarul cazurilor de infectare este in creștere, conform Euronews.ro. Premierul țarii, Sophie Wilmes, a declarat ca maștile sanitare vor fi obligatorii doar in locuri aglomerate. In prezent, maștile…

- Potrivit DailyMail, Dr. Li-Meng Yan, fost specialist in cadrul Universitații de Sanatate Publica din Hong Kong, a declarat ca autoritațile din China cunoșteau foarte multe informații despre coronavirus inainte de debutul pandemiei. Imediat dupa ce a facut public totul, virusologul a plecat din Hong…

- Au trecut mai bine de șase luni de la primul caz de coronavirus confirmat in Romania. Pe data de 26 februarie 2020 a fost depistat cu Covid-19 un tanar de 20 de ani din Gorj, care intrase in contact cu un barbat din Italia, la randul sau infectat. In prezent, suntem foarte aproape de a inregistra 100.000…

- Premierul spaniol Pedro Sanchez a anuntat marti ca recurge la armata – care urmeaza sa mobilizeze 2.000 de militari – pentru a ajuta regiunile, competente in domeniul sanatatii, sa lupte impotriva unei ”explozii” a noilor cazuri de Covid-19, relateaza AFP. ”Guvernul spaniol va pune la dispozitia regiunilor…

- Intr-un mesaj video adresat Conventiei Nationale Democrate, Andrew Cuomo, guvernatorul New Yorkului, a numit noul coronavirus drept „virus european“. Conventia Nationala Democrata a inceput ieri in Statele Unite, potrivit Agerpres. „Actualul nostru guvern federal este disfunctional si incompetent. Nu…

- Peste 21 de milioane de persoane din toate colțurile lumii au fost infectate cu noul coronavirus, insa experții susțin ca virusul care s-a propagat extrem de rapid ar fi aparut prima data in urma cu opt ani, iar originile lui n-ar fi in regiunea Wuhan din China.