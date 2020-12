Stiri pe aceeasi tema

- In urma implicarii Ministerului Sanatații și a Consiliului Județean Maramureș in activitatea unitaților spitalicești din județ, Spitalul de Urgența “Dr. Constantin Opriș” Baia Mare a fost dotat cu patru mese de operație noi și doua aparate Roentgen de ultima generație. Primul aparat, model in forma…

- Președintele Consiliului Județean Maramureș, Ionel Bogdan, a avut astazi o intalnire de lucru cu președintele Consiliului Județean Satu Mare, Pataki Csaba, in cadrul careia s-a stabilit inființarea unei Asociații de Dezvoltare Intercomunitara avand ca obiectiv drumul expres Baia Mare – Satu Mare. In…

- Directorul Colegiului Național “Dragoș Voda” din Sighetu Marmației, Vasile Mih, a decedat la varsta de 52 de ani, dupa ce a pierdut lupta cu coronavirusul. Un mesaj de condoleanțe a fost deja transmis de noul președinte al Consiliului Județean, Ionel Bogdan. ”Bunul nostru coleg și prieten Vasile Mih…

- Duminica, 18 octombrie, ora 8.30, politistii din Sighetu Marmatiei au fost sesizati cu privire la faptul ca in noaptea de 17 spre 18 octombrie a fost sustras autoturism, parcat pe strada Titu Maiorescu, in fața imobilului unde locuiește persoana vatamata, un tanar de 24 de ani. In urma verificarilor…

- Conducerea PNL Maramureș a ales, in cadrul Biroului Politic Județean și Comitetului Director Județean, candidații care se vor afla pe listele partidului la alegerile parlamentare din 6 decembrie, se arata intr-un comunicat de presa. La Senat, lista incepe cu vicepreședintele PNL Maramureș, Cristian…

- PNL Maramures va desemna in urmatoarea perioada candidatii pentru pozitia de viceprimar in municipiile Baia Mare si Sighetu Marmatiei, in tandem cu demersurile de formare a majoritatii in Consiliile Locale ale celor doua orase, dar si in alte localitati, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa,…

- PNL Maramures va desemna in urmatoarea perioada candidatii pentru pozitia de viceprimar in municipiile Baia Mare si Sighetu Marmatiei, in tandem cu demersurile de formare a majoritatii in Consiliile Locale ale celor doua orase, dar si in alte localitati, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa,…

- Biroul Electoral de Circumscripție nr. 1 Baia Mare a admis la data de 26 septembrie plangerea formulata de PNL Baia Mare prin care s-a sesizat incalcarea prevederilor de catre publicația Emaramureș, prin publicarea de mesaje electorale platite atat pe pagina proprie, cat și pe paginile de socializare…