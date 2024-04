Elevă de 17 ani violată de patru colegi, în toaleta unui liceu din România Patru minori cu varste intre 15 și 17 ani au fost arestați preventiv intr-un dosar in care sunt cercetați pentru agresiune sexuala și viol. Aceștia sunt banuiți ca ar fi constrans o fata de 17 ani sa intrețina relații sexuale chiar in toaleta unui liceu din Voinești, județul Dambovița. Potrivit IPJ Dambovița, in 10 aprilie, […] The post Eleva de 17 ani violata de patru colegi, in toaleta unui liceu din Romania appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Imagini halucinante au fost surprinse intr-o școala din Romania. Elevii s-au filmat in timp ce fac gratar chiar in sala de clasa, in timpul orei. Adolescenții au venit la școala pregatiți cu tot ce le trebuie, un gratar electric și cu carne pe care au gatit-o pe loc. In ciuda acestei acțiuni nepotrivite,…

- Un profesor de 62 de ani din Capitala este acuzat ca are o relație cu eleva de 18 ani. Relația a ieșit la iveala dupa ce in mediul online a aparut o filmare in care fata, care invața la un liceu din Sectorul 2, apare alaturi de cadrul didactic. Profesor de 62 de ani din […] The post VIDEO. Scandal la…

- Un gimnast in varsta de 15 ani din lotul național ar fi fost torturat de doi colegi in cantonamentul de la Reșița. Poliția a anunțat ca a deschis dosar penal pentru lovire și alte violențe și lipsire de libertate. Baiatul de 15 ani din Lugoj, component al lotului masculin de juniori la gimnastica, a…

- Mai mulți parinți protesteaza in fața Școlii „Nicolae Titulescu” din București dupa ce in spațiul public au aparut informații despre un elev din clasele primare care a fost agresat de colegi mai mari. Parinții spun ca se tem sa iși mai lase copiii la ore și așteapta, urgent, raspunsuri din partea directoarei…

- Reprezentanti ai elevilor din Romania, in colaborare cu Organizatia Salvati Copiii, au realizat un proiect de Statut al elevului pe care l-au depus la Ministerul Educatiei. Documentul prevede ca elevii sa beneficieze de „timp pentru odihna”, iar 7 saptamani consecutive de cursuri sa fie urmate de doua…