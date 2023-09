Intalnirea cu fetița a avut loc la Manastirea Ghighiu, din Prahova, iar micuța Eva, care saptamana viitoare va implini 5 ani, a stat numai in brațele mamei ei. Elena Udrea, dar și alte doua deținute au avut permisiunea de a ieși din penitenciar. Toate au petrecut trei ore la Manastirea Ghighiu alaturi de copiii lor, vineri. Au avut parte de un eveniment emoționant, potrivit surselor, cei mici au primit cadouri, au stat in aer liber și s-au jucat. Eva, fiica Elenei Udrea, care urmeaza sa implineasca zilele urmatoare 5 ani, a stat numai in brațele mamei sale și amandoua s-au bucurat din plin de…