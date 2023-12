Elena lansează „Magia Sărbătorilor” „Magia Sarbatorilor” vine ca o surpriza din partea Elenei Gheorghe care s-a gandit sa le faca un cadou cu totul și cu totul special fanilor ei. Artista lanseaza un nou single și ne transpune intr-o lume de basm, aducand zambetul pe buze celor ce așteapta nerabdatori aceasta perioada, pentru ca muzica incalzește inimi, iar luna decembrie vine intotdeauna cu cele mai frumoase melodii, cu versuri de suflet, pentru sarbatoarea inimilor – Craciunul. „Videoclipul l-am filmat la Sibiu și la București, a fost superb. La Sibiu am intalnit niște oameni așa frumoși care m-au primit cu brațele deschise. Ne-am… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Paula Seling si-a facut bagajele si a zburat catre Canada, chiar inainte de sarbatorile de Craciun. Artista va sustine mai multe concerte departe de Romania, iar Elena, fetița ei va ramane alaturi de tatal ei, fostul soț al vedetei.„Elena ramane cu tatal ei, la București, avand școala. E foarte grea…

- Lora și Ionuț Ghenu sunt impreuna de mai mulți ani și au planuri mari impreuna. Pe langa nunta pe care vor sa o organizeze anul viitor, cei doi și-au cuparat recent un teren pentru casa pe care o vor construi, in apropierea Capitalei.Lora și-a luat teren ca sa iși faca o casa așa cum viseaza, iar anul…

- Vineri, 11 noiembrie, in jur de 30 de ucraineni refugiați in Romania au ieșit sa protesteze in fața Ministerului Finanțelor, dupa ce nu au primit banii promiși de Guvern pentru hrana și cazare. Ei au facut și o petiție pe care o vor inainta catre Senatul Romaniei. „Vrem un raspuns: care e soarta refugiaților?”,…

- Candidatul la Presedintia Romaniei, cunoscutul politician Calin Georgescu isi lanseaza azi cartea – “Marea Renastere”, la Buzau – Teatrul George Ciprian, de la ora 15:00. De asemenea tot astazi v-a fi prezent in studioul TV News Buzau. Calin Georgescu (n. 26 martie 1962, București, Romania) este un…

- Viața dedicata științei și educarii tinerilor studenti i-a menținut sufletultanar, iar momentele dificile ale vieții l-au determinat sa caute alinare in scris.Gheorghe Amza, profesor univ.dr.ing. al Universitații Politehnica din București,unde a fost director de department si decan al facultatii I.M.S.T.,…

- JTI Romania lanseaza Ploom X, un produs de ultima generație, cel mai nou din portofoliul JT Group, care va fi disponibil pentru inceput intr-o serie de magazine din București, precum și pe www.ploom.ro.

- Daca v-a fost dor de Ștefan Hrușca, nu mai aveți de așteptat mult. Deja artistul a anunțat primele concerte de colinde din acest an, iar Baia Mare nu lipsește din acest turneu național. Primele concerte au fost deja anunțate oficial, iar biletele se pot cumpara. TURNEU NATIONAL DE COLINDE 2023 11 dec…

- Dupa ce a lansat albumul “Saraca fata bogata” in martie 2023 și a cucerit publicul de la principalele festivaluri din Romania vara aceasta, Paulina colaboreaza cu Liviu Teodorescu pentru melodia “Nu-s ca fosta ta”. Melodia este compusa de catre cei doi artiști in cadrul unei sesiuni din urma cu cateva…