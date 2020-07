Am urmarit-o in rolul de supravietuitoare, castigand marele premiu la Survivor, dar adevarata dovada de supravietuire o da in viata personala. Au fost 12 luni grele, cathartice am putea spune, pentru Elena, caci la un an si jumatate de la nasterea fiului ei, a ales sa parieze totul pe o carte si sa plece in Republica Dominicana pentru a-si depasi limitele.