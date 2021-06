Stiri pe aceeasi tema

- Elena Ionescu a plecat intr-o vacanța pe iaht la malul marii. Vedeta a fost insoțita de mai multe colege din industria muzicala și nu numai. Doamnele alaturi de care Elena se afla in vacanța sunt toate mamici și au lasat piticii acasa pentru un moment de relaxare intre fete.

- Dupa ce a anunțat ca s-a desparțit de fotbalistul Magaye Gueye, iar la ceva timp a plecat cu el la Paris, Laurette anunța ca este intr-o relație. Mulatra și-a schimbat statusul pe pagina ei de Facebook la scurt timp dupa vacanța romantica petrecuta alaturi de fostul iubit.

- Madalina Ghenea nu a avut prea mult noroc in dragoste, insa pare ca soarele a rasarit din nou pe strada ei. Cine este noul iubit al Madalinei Ghenea, de fapt Vedeta a fost fotografiata de paparazzi pe un iaht, alaturi de noul ei iubit. Intr-un costum de baie care i-a pus formele in valoare, actrița…

- Kourtney Kardashian a implinit 42 de ani acum cateva zile, iar de atunci petrece in continuu. Vedeta de peste ocean a plecat intr-o vacanța cu noul ei iubit, muzicianul Travis Barker. Pentru prima data, cei doi s-au afișat intr-o ipostaza extrem de pasionala.

- Romania se afla pe punctul de a inregistra o premiera in invațamant – schimbarea structurii anului școlar in curs. Din cauza evoluției pandemiei, ministrul vrea sa prelungeasca vacanța de primavara, astfel incat sa cuprinda atat paștele catolic, cat și pe cel ortodox. In aceste condiții, elevii vor…

- Vacanța de primavara 2021 se prelungește, 2 aprilie - 4 mai - Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a spus ca vacanta de primavara va fi prelungita, din 2 aprilie in 4 mai și va cuprinde Pastele catolic si pe cel ortodox.”Am propus modificari in structura anului scolar. Propunand o vacanta de primavara…

- Cristina Ciobanașu, frumoasa actrița din serialul Adela, se bucura acum de o vacanța intr-un paradis exotic. Dupa desparțirea de Vlad Gherman de acum aproape 2 luni, Cristina a plecat intr-o binemeritata vacanța.