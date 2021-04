Element Group a cumpărat un teren de 2,7 hectare lângă Pitești Element Group a cumparat un teren de 2,7 hectare, aflat la intrarea in Pitești, in imediata vecinatate a autostrazii A1. Cel mai probabil, dezvoltatorul va lansa acolo un proiect logistic și industrial sub brandul Eli Parks. „Poziționarea terenului in imediata vecinatate a autostrazii A1, precum și langa un hub comercial deja existent – Jupiter City, Metro și Arabesque Piteși ne-au determinat sa adaugam acest teren in portofoliul grupului, pentru o viitoare dezvoltare de proximitate logistica”, explica Ionuț Bordei, CEO, Element Group. Element Group este unul dintre cei mai activi dezvoltatori… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

