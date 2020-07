Stiri pe aceeasi tema

- Electronic Arts Inc. a dezvaluit astazi trailerul jocului EA SPORTS ™ UFC® 4, pe coperta oficiala a titlului urmand a figura Israel „The Last Stylebender” Adesanya, campionul UFC® la categoria mijlocie, și Jorge „Gamebred” Masvidal, aspirantul la categoria semimijlocie UFC. Urmatorul titlu din populara…

- Un report de peste 7,6 milioane de lei (peste 1,57 milioane de euro) se inregistreaza la categoria I a jocului Joker, pentru tragerile loto care vor avea loc joi, informeaza luni Loteria Romana. La Loto 6/49, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 3,8 milioane de lei…

- Sia se pregatește de lanseara single-ului „Together”, care va face parte de pe coloana sonora a filmului Music scris tot de artista. Intr-un interviu recent realizat pe youtube Sia vorbește despre muzica noua, dar și despre faptul ca a adoptat 2 baieți in anul 2019, care pe atunci aveau 18 ani și urmau…

- Apple a achizitionat NextVR, o firma specializata in transmisiuni de tip realitate virtuala in sistem 3D, un indiciu asupra transformarilor companiei din Silicon Valley, conform CNN Business.Apple a parcurs un drum lung de la originea de producator de computere pentru pasionati. Dar un lucru…

- Netflix a lansat trailerul și primele imagini din serialul original polonez The Woods. Seria de șase episoade, bazata pe romanul lui Harlan Coben și regizata de Leszek Dawid și Bartosz Konopka, va fi disponibila pe Netflix pe 12 iunie. Setat in doua perioade diferite: anul 2019 și anul 1994, serialul…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep a dezvaluit unul dintre secretele jocului ei. Detinatoarea titlului de la Wimbledon si campioana din 2018 de la Roland Garros a povestit cum executa reverul cu doua maini.

- Nou infiintata U.S. Space Force devine subiect de parodie dupa ce Netflix a anuntat ca va lansa la 29 mai un serial de comedie intitulat chiar „Space Force”, cu celebrul comedian Steve Carell in rolul principal. In serial, Steve Carell interpreteaza rolul Generalului Mark R. Naird, care, asa cum se…

- EA Sports are o alegere grea pentru coperta FIFA 21. Favorit pare sa fie vedeta celor de la PSG, Kylian Mbappe. Poate ca lumea a uitat, cu atatea probleme in aceasta perioada, dar in toamna EA va lansa un nou FIFA. Pana in acest moment lansarea jocului nu pare sa fie afectata de pandemia de coronavirus.…