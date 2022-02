Stiri pe aceeasi tema

- Veniturile totale urcat in 2021 cu 12%, la 1,345 miliarde lei. Investitiile realizate de companie in 2021 s-au ridicat la 466 milioane lei. “Veniturile totale operationale realizate in intervalul ianuarie-decembrie 2021 au inregistrat o crestere in procent de 58% comparativ cu aceeasi perioada a anului…

- “CEC Bank a incheiat 2021 cu un profit net estimat, neauditat, de 355 milioane de lei, acesta fiind al treilea an consecutiv in care banca raporteaza rezultate record pentru ultimii 15 ani, peste tintele din buget. In paralel, banca si-a consolidat procesul de modernizare si transformare, iar rezultatele…

- Operatorul aerian irlandez Ryanair, cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa dupa numarul de pasageri, opera 21 de rute de pe aeroporturile din Romania, respectiv Bucuresti si Craiova. Aceasta a raportat pierderi nete de 96 milioane de euro in trimestrul patru din 2021. Compania declara ca…

- Fondul Proprietatea a anuntat, joi dimineata, inainte de deschiderea sedintei de tranzactionare de la Bucuresti, ca a vandut deja 2,275 miliarde de actiuni ale OMV Petrom, echivalentul a 4% din companie, pentru 978 milioane lei. Adica, la mai puțin de 14 ore de cand a anuntat ca scoate la vanzare intr-un…

- Pretul record la energie electrica din aceste zile din Romania si din toata Europa este cauzat de oprirea unor reactoare nucleare in Franta, dupa descoperirea unor defectiuni, a declarat, luni, Ion Lungu, directorul executiv al Asociatiei Furnizorilor de Energie din Romania AFEER . "Franta a inchis…

- Electrica SA a semnat cu Monsson un contract de vanzare-cumparare de parți sociale intr-o companie de proiect care dezvolta un parc fotovoltaic cu o capacitate instalata de 77,5 MW de energie regenerabila. Tranzacția vizeaza achiziția integrala a proiectului Foton Power Energy, deținut integral de vanzator,…

- Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Societatea Energetica Electrica SA intentioneaza sa preia companiile TCV Impex SA, ACV Solar Technology SA, TIS Energy SA, Delta & Zeta Energy SA si Gama & Delta Energy SA, conform unui comunicat al autoritatii pentru concurenta remis,…

