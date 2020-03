Stiri pe aceeasi tema

- Urmarind cu atenție situația actuala și fiind in legatura constanta cu autoritațile, Electric Castle continua pregatirile pentru cea de-a 8-a ediție, programata pentru 15-19 iulie, la castelul Banffy din Bonțida. Prioritatea absoluta ramane deplina siguranța a spectatorilor; pentru moment, lucrurile…

- PSD a transmis joi, ca are ca prioritate instalarea unui guvern stabil si asteapta cat mai repede programul de guvernare si lista ministrilor in Parlament. ”In aceste momente, luptele politice nu-si au rostul”, au transmis social-democratii, care si-au exprimat speranta ca PNL va vota propriul guvern.

- Primele extractii de gaz din perimetrul Midia din Marea Neagra s ar putea face in primul trimestru al anului viitor, a declarat Mark Beacom, CEO Black Sea Oil amp; Gas. "Investitia totala in proiect este de 400 de milioane de dolari. Pana acum am cheltuit 200 de milioane de dolari pentru exploatare…

- Programul National de Dezvoltare Locala va beneficia de o finantare de aproximativ 2,5 miliarde de lei in urmatorii doi ani, conform vicepremierului interimar Raluca Turcan.Programul National de Dezvoltare Locala a debutat in 2013, iar presedintele Klaus Iohannis anunta ca acest program nu trebuie desfiintat,…

- Abonamentele sunt disponibile pe ro, blt.ro, iabilet.ro, kompostor.ro și eventim.ro 12 februarie 2020 – Fish, Port Noir și Testament continua seria confirmarilor la cea de-a 15-a ediție ARTmania Festival, care va avea loc in perioada 24-25 iulie 2020, in Piața Mare a cetații medievale a Sibiului.…

- Amon Amarth, Clutch, Cult of Luna, My Dying Bride, Myrkur și The Vintage Caravan fac parte din primul val de confirmari la cea de-a 15-a ediție ARTmania Festival, care va avea loc in perioada 24-25 iulie 2020, in...