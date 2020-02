El este fotbalistul din naţionala de baschet a României! Ar fi putut face cariera in fotbal și sa joace impotriva marilor echipe spaniole, dar a ales baschetul și acum va da piept cu “extratereștrii” din naționala iberica! Tudor Gheorghe are 22 de ani și abia așteapta sa joace in meciul Romania-Spania, de la Cluj! Este unul dinte cei mai tineri jucatori din naționala de baschet a Romaniei, dar prima sa dragoste a fost fotbalul. Legitimat la BCM U FC Argeș Pitești, sportivul iși demonstreaza cu placere calitațile de... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

