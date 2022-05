Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj a invins-o pe CS Universitatea Craiova, scor 2-1, și a devenit campioana cu o etapa inaintea finalului play-off-ului. Al 5-lea titlu consecutiv a fost sarbatorit in mare stil in Gruia. CFR Cluj s-a mișcat rapid și a pregatit o petrecere in mai puțin de 24 de ore de la remiza dintre FC Voluntari…

- CFR a deschis scorul inca din minutul 2 al meciului cu CSU Craiova, dar antrenorul Dan Petrescu (54 de ani) nu a avut liniște. S-a agitat in stilul caracteristic, fiind și avertizat cu un cartonaș galben de „centralul” Radu Petrescu. Daca o invinge pe CS Universitatea Craiova, CFR Cluj caștiga al 5-lea…

- Golul prin care CFR Cluj a deschis scorul in meciul cu Universitatea Craiova, marcat de Nana Boateng (28 de ani), a fost inscris dintr-o poziție suspecta de ofsaid. CFR Cluj a avut nevoie de aproximativ 90 de secunde pentru a deschide scorul in meciul cu Universitatea Craiova. Nana Boateng a inscris…

- FC Voluntari - FCSB 2-2 | Cristian Costin a egalat pe final, insa reușita jucatorului de la Voluntari trebuia anulata pentru ofsaid! Golul de 2-1 marcat de Florin Tanase este regulamentar. Daca CFR Cluj va caștiga maine meciul cu Universitatea Craiova (21:30), atunci ardelenii devin matematic campioni…

- Sepsi OSK Sfantu Gheorghe s-a calificat in finala Cupei Romaniei, dupa ce a invins-o, cu scorul de 1-0 (0-0), pe Universitatea Craiova, detinatoarea trofeului, intr-o partida disputata chiar pe stadionul „Ion Oblemenco”, contand pentru mansa secunda a semifinalelor. Intalnirea a fost una tensionata,…

- CCA a stabilit arbitrii pentru etapa din weekend. Horațiu Feșnic a fost delegat la FC Voluntari - FCSB, iar Radu Petrescu la derby-ul din Gruia dintre CFR și Universitatea. Pentru meciul decisiv al campionatului, FCSB - CFR, cele mai mari șanse sa fie delegat le are Sebastian Colțescu. Mai sunt doua…

- Echipa FC Voluntari s-a calificat in finala Cupei Romaniei la fotbal, dupa ce a invins-o, cu scorul de 1-0 (0-0), pe FC Arges, intr-o partida disputata in deplasare, contand pentru mansa secunda a semifinalelor. Unicul gol al intalnirii a fost marcat de Florin Achim, in minutul 85, din penalty, dupa…

- FC Voluntari a obținut azi calificarea in finala Cupei Romaniei, care se va juca pe 19 mai, la 5 zile dupa meciul cu FCSB. A doua semifinala a Cupei Romaniei, Universitatea Craiova – Sepsi se va juca joi, de la 19:30 Ilfovenii, care sunt pe locul 4, vor juca sambata, de la 21:00, cu FCSB, echipa care…