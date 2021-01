Stiri pe aceeasi tema

- Amnesty International denunta, intr-un raport publicat luni, conditiile din inchisorile egiptene la 10 ani de la Primavara Araba, noteaza dpa. Mii de persoane continua sa fie incarcerate timp de luni sau ani, adesea in conditii inumane, in inchisori supraaglomerate, arata raportul.

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta propune prelungirea starii de alerta pe o perioada de 30 de zile, incepand cu 13 ianuarie, iar restrictiile care functionau pana in prezent vor ramane in continuare in vigoare. Propunerea CNSU urmeaza sa fie aprobata marti, in sedinta de Guvern. Conform hotararii…

- Prelungirea starii de alerta, pe agenda guvernului Foto: gov.ro. Guvernul are programata astazi prima ședința din aceasta saptamâna pentru a prelungi cu înca 30 de zile starea de alerta în condițiile actuale. Cu detalii, redactorul nostru, Andrei Șerban. Reporter:…

- La munte in județul Alba este zapada puțina, dar sunt așteptate ninsori. La Șureanu, condițiile de schi sunt acceptabile, insa la Arieșeni, joi, nu era zapada suficienta pe partii. Pe Arena Platoș din Paltiniș, veștile sunt mai bune pentru cei care vor sa schieze. Aici partiile sunt dotate și cu tunuri…

- Este zapada pe partiile din Alba, suficienta la Șureanu și mai puțina la Arieșeni. Sezonul de schi se deschide oficial in acest weekend pe Domeniul Schiabil Șureanu, iar la Vartop se schia inca de la inceputul luni, dar ar mai trebui sa ninga. La Arieșeni in weekend se anunța maxime de 2-3 grade Celsius…

- Organizatorii Cupei Mondiale din Qatar au finalizat într-o proportie de 90 la suta infrastructura care va deservi competitia fotbalistica din 2022, a anuntat vineri FIFA, scrie dpa.Conform sursei, trei dintre cele opt stadioane sunt gata, alte trei aproape finalizate, iar doua vor fi terminate…

- Echipa de handbal a Bistriței se vede nevoita sa anuleze meciul de joi. Dupa turneul de la Sfantu Gheorghe, majoritatea jucatoarelor sunt in izolare. Cu toate resursele adunate la un loc, CS Gloria 2018 NU are numarul necesar de jucatoare pentru partida cu SCM Ramnicu Valcea. Joi ar fi trebuit sa aiba…