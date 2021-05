Stiri pe aceeasi tema

- Unsprezece cluburi din Serie A au adresat o scrisoare presedintelui ligii italiene, Paolo Dal Pino, pentru a cere sanctiuni împotriva gruparilor AC Milan, Inter Milano si Juventus Torino.AS Roma, Torino, Bologna, Genoa, Sampdoria, Spezia, Benevento, Crotone, Sassuolo, Parma si Cagliari au…

- ​Juventus Torino a fost învinsa de Atalanta cu 1-0, la Bergamo, duminica, într-un meci din etapa a 31-a din Serie A, si este în pericol sa rateze calificarea în Champions League, informeaza Agerpres.Golul a fost înscris târziu, în minutul 87, de rezerva…

- Deși problemele financiare nu stau departe de marile echipe ale lumii, Juventus a platit peste 20 de milioane de euro în comisioane impresarilor în anul precedent. Podiumul este completat de AS Roma și AC Milan. Impresarii jucatorilor au în prezent o uriașa putere în…

- Real Madrid s-a calificat in sferturile de finala ale Ligii Campionilor , in detrimentul formatiei Atalanta Bergamo. Campioana Spaniei s-a impus cu scorul de 3-1, marti seara, pe stadionul „Alfredo Di Stefano” din Madrid, in mansa secunda a optimilor. Real, detinatoarea celor mai multe trofee ale Ligii…

- Etapa a 27-a a campionatului italian de fotbal „Serie A" a luat startul vineri, 12 martie, cu doua jocuri: Lazio Roma – Crotone 3-2 și Atalanta Bergamo – Spezia 3-1. Sambata, 13 martie, s-au disputat trei meciuri: Sassuolo – Hellas Verona 3-2, Benevento – Fiorentina 1-4 și Genoa – Udinese 1-1. Duminica,…

- Rezultate inregistrate in partidele disputate, duminica, in etapa a XXIV-a a campionatului Italiei, informeaza News.ro. Sampdoria – Atalanta 0-2 Au marcat: Malinkovski ’40, Gosens ‘70 Crotone – Cagliari 0-2Au marcat: Pavoletti ’56, Pedro ’59 (penalti)In minutul…

- Atalanta a invins, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 4-2 (0-0), echipa Napoli, in etapa a XXIII-a a campionatului italian Serie A, potrivit news.ro. Au marcat: Zapata '52, Gosens '64, Muriel '71, Romero '79 / Zielinski '68, Gosens '76 (a). Intr-un alt meci, AS Roma a remizat,…

- Formatia Sassuolo, cu Vlad Chiriches rezerva, a remizat, sambata, pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa Bologna, intr-un meci din etapa a XXIII-a a campionatului Italiei, potrivit news.ro. Oaspetii au deschis scorul prin Soriano, in minutul 17, insa in minutul 30 au ramas in inferioritate…