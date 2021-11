Stiri pe aceeasi tema

- ACS Petrolul ’52 Ploiești a inceput ediția 2021-2022 a campionatului Ligii a II-a de fotbal cu o victorie pe teren propriu, 2-0 cu Poli Iași, echipa retrogradata in vara. Pe fondul unui scandal intre unii dintre suporteri și conducerea clubului, pe subiectul marcilor și al asocierii cu primnaria municipiului,…

- Petrolul Ploiesti si-a consolidat pozitia de lider dupa ce a surclasat-o pe FC Brasov cu scorul de 4-0, duminica, in deplasare, intr-un meci din etapa a 10-a a Ligii a II-a de fotbal. Golurile au fost marcate de germanul Senad Jarovic (14, 60), moldoveanul Eugeniu Cebotaru (54) si Valentin…

- FC Buzau a surclasat-o pe Dacia Unirea Braila cu scorul de 7-0, sambata, in deplasare, intr-un meci din etapa a 10-a a Ligii a II-a de fotbal. Echipa antrenata de fostul international Florentin Petre, nou-promovata, se afla pe penultimul loc, fara victorie. Concordia Chiajna, fostul…

- Liga 2, runda #10 debuteaza joi, la Miercurea Ciuc, cu meciul Csikszereda - Poli Iași, live pe GSP.ro de la 17:30. Iata programul complet al rundei și clasamentul Programul complet din Liga 2 Joi, 14 octombrie: Csikszereda - Poli Iași, live de la 17:30 Click AICI pentru statistici!Televizat de Digi…

- Hușana Huși, club de fotbal din județul Vaslui, are doi curcani drept mascote. Pasarile au fost aduse, in permiera, la stadion sambata, 25 septembrie, la derby-ul local cu Sporting Juniorul Vaslui, meci din prima serie a Ligii 3. Curcanii, acoperiți de eșarfe și fulare ale echipei, au purtat noroc gazdelor,…

- ​Echipele Petrolul Ploiesti și FC Buzau au învins, duminica, în deplasare, formațiile Unirea Slobozia, respectiv Politehnica Iași, în etapa a șasea a Ligii a II-a.Petrolul s-a impus cu 2-0 pe terenul celor celor de la Unirea Slobozia. Golurile au fost marcate de Diarra ('32)…

- Steaua caștiga cu 2-0 meciul cu Ripensia disputat in Ghencea, continua sa fie invincibila și cu cele 13 puncte este noul lider al Ligii 2, devansand Concordia Chiajna la golaveraj. Timișorenii pierd primul joc in acest sezon și cu 6 puncte sunt pe locul 10, in continuare peste Poli Iași, Șelimbar și…

- FC Buzau a surclasat-o pe Unirea Constanta cu 14-0, sambata, intr-un meci din etapa a 5-a a Ligii a II-a de fotbal, realizand astfel cel mai mare scor din ultimele sezoane ale ligii secunde. Unirea a aliniat in acest meci o echipa formata doar din juniori. FC Brasov a reusit prima sa victorie din acest…