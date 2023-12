Stiri pe aceeasi tema

- Povestea remarcabila a Dianei Necula, o tanara olimpica din Buzau, continua sa captiveze atenția publicului, transformandu-se intr-un exemplu elocvent de perseverența și succes, in ciuda provocarilor. Originara din Gheraseni, Diana a obținut admiterea la medicina fara examen și a devenit o studenta…

- Prefectul judetului Buzau, Daniel Ticlea, a atras atentia conducerii Oficiului Fitosanitar ca in cadrul actiunilor de control desfasurate pe parcursul anului in scopul determinarii concentratiilor de pesticide din produsele vegetale au fost prelevate prea putine probe.

- Fructe și legume la prețul special de un ambalaj reciclabil doar la Plata cu PET la Targoviște Targoviște, 31 octombrie: In perioada 2-4 noiembrie, Caravana Plata cu PET ajunge la Targoviște și te așteapta sa platești cu PET-uri, doze de aluminiu și ambalaje de sticla pentru fructe și legume romanești.…

- Centrul de legume si fructe din Dolj va avea 3.000mp, 4 benzi de sortare si spatii de depozitare cu temperatura controlata. ”Alaturi de presedintele Consiliului Judetean Dolj, Cosmin Vasile si de primarii comunelor din bazinul legumicol Dabuleni, am stabilit terenul unde va fi amplasat centrul de…

- In sfarșit: Veste FOARTE BUNA pentru agricultori. Incepe constructia primelor Centre de Colectare LEGUME – FRUCTE Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a prezentat autoritatilor locale din judetul Buzau un model tip de centru colectare legume fructe si a fost sa vada unde va fi amplasat acest centru:…

- „Proiectul Centrelor de Colectare legume – fructe intra in linie dreapta! Astazi, am prezentat autoritatilor locale din judetul Buzau un model tip de centru colectare legume fructe si am fost in teren pentru a vedea unde va fi amplasat acest centru”, a scris Florin Barbu, vineri pe Facebook. Ministrul…

- Articolul Primul soi de tomate kumato omologat in Romania. Ce proprietați au aceste legume se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Romania iși breveteaza primul soi de tomate kumato, cele inchise la culoare, foarte gustoase dar și mult mai sanatoase decat roșiile tradiționale. A fost obtinut la Banca…

- Premierul Marcel Ciolacu si-a casatorit baiatul, sambata, 09.09.2023, intr-o locatie discreta (Tara Luanei), in statiunea Monteoru din Buzau. Nora lui Marcel Ciolacu - Alexa Iris - este viitoare doctorita, mai are un an pana termina facultatea. Si mirele, Filip (24 de ani) termina aceeasi facultate…