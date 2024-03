Stiri pe aceeasi tema

- Producatorii locali nu au nicio șansa in fața alimentelor de import. Chiar și atunci cand ajung pe rafturi, produselor romanești li se adauga un adaos comercial foarte mare, astfel incat oamenii sunt forțați sa aleaga produsele marca-proprie ale lanțurilor de magazine, care sunt mai ieftine și de slaba…

- Continue reading Istoria neștiuta a Ateneului Roman: a fost ridicat la marginea orașului, pe o proprietate a familiei Vacaresti, din banii colectati prin subscriptie publica VIDEO at Info real.

- „Am lansat cea mai mare investiție din istoria cercetarii romanești: cu 1,6 miliarde de lei vom operaționaliza 20 de centre de excelența in cercetare”, a anunțat ministrul Digitalizarii, Bogdan Ivan. „Ne dorim sa consolidam cercetarea romaneasca. Sa atragem savanți de talie mondiala alaturi de cercetatorii…

- Joi, 11 ianuarie, de la ora 14.00, in Sala de conferințe de la Biblioteca Județeana „Petre Dulfu” din Baia Mare, se organizeaza lansarea volumului „Istoria prozei fantastice romanești”.

- Pentru prima data, capodoperele romanesti de la Muzeul National Brukenthal din Sibiu vor fi expuse, incepand cu 15 ianuarie, la Muzeul Municipal ‘Regina Maria’ – Palatul Braunstein din Iasi, aceasta fiind cea mai importanta expozitie de acest fel organizata in Romania de muzeul sibian, fiind asteptati…

- Colindul și colindele de Craciun reprezinta o parte esențiala a sarbatorilor de iarna in Romania, avand o tradiție indelungata și bogata in semnificații. Colindatul, adica obiceiul de a merge din casa in casa pentru a canta colinde, este o tradiție care se pastreaza cu sfințenie in multe zone ale țarii,…

- Consiliul Județean Timiș intenționeaza amenajarea, la Bastionul Theresia, a unui muzeu dedicat trupei Phoenix. Acesta va avea la dispoziție 160 de metri patrați, proiectul de hotarare urmand sa fie supus votului consilierilor județeni