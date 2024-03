Stiri pe aceeasi tema

- Creșterea temperaturilor ca urmare a instalarii primaverii are consecințe favorabile pe toate planurile, inclusiv in ceea ce privește situația epidemiologica inregistrata la nivelul județului Mureș, caci se semnaleaza tot mai puține cazuri de viroze, gripe și pneumonii. Concret, conform statisticilor…

- DSP Alba: Peste 170 de persoane sunt internate in spital cu pneumonii, gripa sau infecții respiratorii. Situația imbolnavirilor A scazut numarul cazurile de grupa in județul Alba, insa a fost inregistrate mai multe pneumonii și infecții respiratorii. Sunt 173 de persoane internate in spital cu aceste…

- Angajari la Spitalul Județean de Urgența Alba și alte instituții publice. POSTURILE vacante din județ. LISTA, condiții, calendar In aceasta perioada, sunt mai multe posturi vacante in instituții publice din județul Alba. Se fac angajari la Spitalul Județean Alba și la alte unitați. Sunt organizate concursuri…

- Ploșnițele au ajuns și la Spitalul Militar din București: O pacienta a venit cu insectele in bagaje și in documentele medicale Se face dezinsecție speciala, la Spitalul Militar din București, din cauza ploșnițelor. Medicii au gasit aceste insecte periculoase și foarte greu de starpit pe hainele și in…

- Schema de vaccinare inaintea unei calatorii internationale este personalizata si este recomandata de medic, in functie de destinatie, durata, vaccinari obligatorii sau recomandate in zona respectiva, riscurile de imbolnavire specifice zonei, au transmis, miercuri, Institutul National de Sanatate Publica…

- Scandal in Prahova dupa ce s-a descoperit ca apa este contaminata. Compania de apa, dar și Direcția de Sanatate Publica au sfatuit locuitorii din Campina sa nu bea apa de la robinet dupa ce au primit rezultatele unor analize facute in urma cu mai bine de jumatate de an. Acum este ancheta interna la…

- Noua spitale de adulti si copii si Serviciul de Ambulanta Bucuresti-Ilfov vor asigura asistenta medicala de urgenta in ziua de 24 ianuarie cu ocazia sarbatorii legale "Unirea Principatelor Romane", informeaza Directia de Sanatate Publica (DSP) Bucuresti.

- COMUNICAT DE PRESA In cadrul ședinței de Colegiu Prefectural care a avut loc azi, 14 decembrie, au fost propuse pe ordinea de zi doua informari realizate de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara (OCPI) Vrancea și de Direcția de Sanatate Publica (DSP) Vrancea dar și un raport de activitate al…