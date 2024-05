Stiri pe aceeasi tema

- Ce a hotarat Regele Charles in legatura cu Kate Middleton Continue reading Ce a hotarat Regele Charles in legatura cu Kate Middleton, in timp ce Prințesa urmeaza tratamentul pentru cancer at Tabu.

- Familia regala refuza sa renunțe la atenția publica, in timp ce incearca sa mențina o imagine stabila in urma unei serii de controverse legate de starea de sanatate a membrilor sai. Regele Charles vrea sa abdice dupa ce a fost diagnosticat cu cancer? Acesta a ținut un discurs emoționant, in care a vrut…

- Regele Charles a fost prezent la slujba organizata anual in Duminica Paștelui la Capela St. George a Castelului Windsor, aceasta fiind prima sa apariție publica importanta de la diagnosticarea cu cancer, relateaza The Guardian.

- Deși Familia Regala a Marii Britanii este pusa șa grele incercari, se pare ca Regele Charles se simte mai bine. Monarhul a fost vazut la primul eveniment important, dupa ce a fost diagnosticat cu cancer. Alaturi de familie, acesta a fost prezent la slujba de Paște.

- Regele Charles al Marii Britanii este "frustrat" de ritmul in care se recupereaza dupa ce a fost diagnosticat cu cancer și e dornic sa revina la normalitate, a declarat duminica nepotul sau, Peter Phillips. Este primul membru al familiei regale care a vorbit in detaliu intr-un interviu pentru Sky News…

- Regele Charles al Marii Britanii este "frustrat" de ritmul in care se recupereaza dupa ce a fost diagnosticat cu cancer, a declarat duminica nepotul sau, Peter Phillips, primul membru al familiei regale care a vorbit in detaliu despre cum se simte monarhul, relateaza Reuters, conform news.ro. Aceasta…

- Regele Charles a revenit la Palatul Buckingham, la o luna dupa ce a fost diagnosticat cu cancer. Monarhul și-a reluat activitatea, atfel ca se pare ca starea lui este din ce in ce mai buna. Anunțul a fost facut de Familia Regala, care a avut grija de sanatatea lui.

- Regele Charles a fost fotografiat intalnindu-se cu prim-ministrul Rishi Sunak. Este pentru prima data cand este vazut la munca, dupa diagnosticul de cancer, potrivit jurnalul.ro. Monarhul i-a strans mana lui Sunak la sosirea acestuia pentru audiența de la Palatul Buckingham, miercuri dupa-amiaza. “Ma…