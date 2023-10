Exista Long Covid, dar și efecte de lunga durata dupa infecții respiratorii ca raceli, gripa, pneumonii, ne avertizeaza autorii unui studiu realizat la Universitatea Queen Mary din Londra (QMUL). Studiul a fost publicat in revista EClinicalMedicine din Lancet și subliniaza ca efectele prelungite – chiar de peste patru saptamani – ale infecțiilor respiratorii care nu sunt de tip Covid sunt prea puțin cunoscute. In opinia profesorului Adrian Martineau, specialist in infecții respiratorii și imunitate, la QMUL , acest studiu ar putea ajuta la identificarea celei mai potrivite forme de tratament…