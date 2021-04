Efectele Brexit: Premierul Irlandei de Nord, Arlene Foster, a demisionat

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul unionist al Irlandei de Nord, Arlene Foster, și-a anunțat miercuri demisia in urma tensiunilor aparute in partidul sau cu privire la consecințele Brexitului asupra provinciei britanice, potrivit AFP și Reuters.

- Premierul Irlandei va discuta cu presedintele Statelor Unite online, in locul vizitei traditionale la Washington de Sf. Patrick, sarbatoarea nationala irlandeza, transmite dpa. Din cauza epidemiei de coronavirus, Micheal Martin nu va putea merge in SUA pentru o serie de dialoguri la nivel…

- Protocolul privind Irlanda de Nord din cadrul Acordului de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeana este solutia si nu problema pentru aceasta provincie, intrucat trateaza consecintele dificile ale Brexitului, sustine ambasadorul Uniunii Europene la Londra, Joao Vale de Almeida, transmite…

- Ministrul slovac al sanatatii a declarat joi ca va demisiona pentru a ajuta la dezamorsarea tensiunilor asupra livrarilor de vaccinuri anti-coronavirus care au zguduit coalitia de guvernare cvadripartita, in conditiile in care aceasta tara se confrunta cu a doua cea mai mare din lume rata de deces…

- Londra a solicitat o prelungire pana in 2023 a perioadei de gratie cu privire la controalele efectuate asupra schimburilor comerciale intre Irlanda de Nord si restul Regatului Unit, pentru a reduce impactul Brexitului asupra acestei provincii, relateaza miercuri BBC, citat de Reuters.

