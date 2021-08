Efect ireversibil deocamdată: În Atena miroase a brad ars Grecii de pe insula Evia incep sa se reintoarca la casele arse sau afectate grav de incendiul care a facut vestul teritoriului sa arate ca dupa apocalipsa. Trimisul Libertatea in zona a povestit la Europa FM ca cenușa a ajuns mare, iar valurile o aduc acum la țarm. ”Este cenușa de brad la malul marii pentru ca Evia are un relief spectaculos, muntele da direct in mare, vantul a purtat cenușa in mare, valurile o poarta la țarm, in loc de algele pe care le vezi la noi, pe litoral, ai ace de brad arse, cenușa. Focul a ajuns in mare. In Atena miroase a brad ars, asta miroase in toata zona”. Cat privește… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

