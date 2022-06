Edward Iordănescu, încă un om al Sistemului în FRF?! Lunea trecuta, cand Cosmin Gusa m-a intrebat in emisiunea lui de la Gold FM de ce nu scriu mai des, i-am raspuns ca nu-mi place sa fac treaba asta fara sa fiu motivat. A doua zi, marți (trei ceasuri rele!), naționala de fotbal a Romaniei a pierdut si al doilea meci in Liga Națiunilor, 0-1 cu Muntenegru, dupa un 0-2 cu Bosnia/Herțegovina, instalandu-se – “confortabil”! – pe ultimul loc in grupa, motiv pentru care am hotarat sa scriu mai multe randuri. Inainte de a explica titlul acestui articol, care poate parea ciudat si fara legatura cu esecurile “tricolorilor”, trebuie sa fac o scurta incursiune… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

