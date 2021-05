Stiri pe aceeasi tema

- ACTIVITAȚI DE PREVENIRE DESFAȘURATE DE POLIȚIȘTII BIROULUI SIGURANȚA ȘCOLARA In perioada 2 – 27 aprilie a.c., polițiștii Biroului Siguranța Școlara au desfașurat activitați cu elevii pentru creșterea gradului de siguranța școlara in incinta unitaților de invațamant, pentru un plus…

- Elevii vor putea participa la lectii speciale in care vor urmari LIVE imagini transmise cu o drona din diferite regiuni ale tarii, iar un profesor le va raspunde la intrebari, in direct, chiar de la fata locului. Proiectul-pilot a inceput anul trecut in judetul Hunedoara. Elevi din trei scoli rurale…

- Deputatul Florin Alexandru Alexe, PNL Maramureș: intalnire de lucru privind program național de educație pentru siguranța participanților la trafic! Deputatul Florin Alexandru Alexe, PNL Maramureș a participat la o intalnire de lucru cu reprezentanții Asociației EDIT pentru inițierea unui proiect care…

- Pana in prezent aproape 70.000 de cadre didactice sunt vaccinate, ceea ce reprezinta, potrivit ministrului Educației, Sorin Cimpeanu, 20% din total. Acesta spera ca pana in 10 martie numarul va crește la 120...

- Douasprezece cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost confirmate in scolile si gradinitele din Vrancea, in decurs de doua saptamani, potrivit unei informari a Inspectoratului Scolar Judetean, potrivit news.ro. Din momentul in care elevii s-au reintors in banci, odata cu debutul semestrului…

- Un elev si sapte cadre didactice din judetul Vrancea au fost confirmati cu noul coronavirus de la debutul celui de-al doilea semestru, au anuntat, miercuri, reprezentantii Inspectoratului Scolar Judetean. Conform unui comunicat remis de ISJ Vrancea, din 8 februarie pana in prezent, in unitatile…

- Un profesor de educatie fizica si sport si o educatoare sunt primele cadre didactice din Buzau confirmate cu coronavirus, de la debutul celui de-al doilea semestru scolar al anului 2020-2021, cand copiii s-au intors fizic in banci, informeaza News.ro. Potrivit inspectorului general al Inspectoratului…

- In prima saptamana de cand școala a inceput fizic au fost depistați cu Covid patru cadre didactice și doi elevi. La nivel național, peste 670 de elevi și profesori au fost depistați cu Covid saptamana aceasta. In județul nostru, patru cadre didactice și doi elevi au fost depistați pozitiv cu Covid-19…