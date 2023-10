Educație cu… palma/ Un elev, pălmuit de profesor în Galați Un profesor de la școala din comuna Ivești, județul Galați, este cercetat dupa ce a palmuit un elev in varsta de 13 ani, pe holul școlii. Poliția Galați a fost sesizata, miercuri, de catre o femeie in varsta de 35 de ani, din comuna Ivești, ca fiul ei, cu varsta de 13 ani, ar fi fost agresat fizic de un profesor, un barbat de 72 de ani, in timpul orelor de curs la școala, din localitatea de domiciliu, unde este inscris, pe 2 octombrie. Din verificari a rezultat ca cele sesizate se confirma, stabilindu-se faptul ca in data de 2 octombrie 2023, la ora 12.02, la unitatea de invațamant respectiva,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

